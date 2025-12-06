Tuzla'da Kauçuk Fabrikası Yangını: Siyah Dumanlar Kilometrelerce Görüldü

Tuzla Tepeören'de sabah saatlerinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, yoğun siyah dumanlar ve çok sayıda itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 09:28
Tuzla'da Kauçuk Fabrikası Yangını

Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, saat 07.30 sıralarında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Fabrika içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm alanı sardı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesiyle yangın, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Yükselen siyah dumanlar havadan da görüntülendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

