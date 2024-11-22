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Kapalı Yemek Borusu Olan Bebek Ameliyatla Hayata Tutundu

Elazığ'da doğuştan yemek borusu kapalı olan bebek, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 20:41
Kapalı Yemek Borusu Olan Bebek Ameliyatla Hayata Tutundu

Elazığ'da Başarılı Ameliyatla Hayata Tutunan Bebek

Elazığ'da yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Bingöl'de yaşayan Tanas ailesinin bebekleri, yaklaşık 3 hafta önce hastanede dünyaya geldi.

Doğumdan sonra yapılan kontrolde, bebeğin yemek borusunun kapalı olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı tetkiklerin ardından, yaşamının henüz 12'inci saatinde bebeğin ameliyat edilmesine karar verildi.

Ameliyatı Gerçekleştiren Uzmanlardan Açıklama

Hastanenin çocuk cerrahi kliniğinde görevli Op. Dr. Fikret Ersöz tarafından gerçekleştirilen ameliyat, yaklaşık 2.5 saat sürdü ve ekip tarafından başarıyla tamamlandı. Ameliyatın ardından yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bir süre takip edilen bebek, ağızdan beslenmeye başlayarak taburcu edildi.

Op. Dr. Ersöz, hastalığın yüzde 87 oranında görülen 'proximal atrezi' şeklinde olduğunu ve ameliyatta alt ucun nefes borusundan ayrılarak kör sonlanan üst ucu ile birleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, hastanede çocuk cerrahisinin zor ameliyatlarını yapabilme yeteneğine sahip olduklarını belirtti.

Hastanede Gerekli Altyapı ve Ekibin Özverisi

Ersöz, işlem sırasında anestezi ekibinin de kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, hemşirelerin bebeklere gösterdiği hassasiyet ve özveri nedeniyle teşekkür etti.

Uzmanlardan Bilgiler ve Ailenin Mutluluğu

Neonatoloji uzmanı doktor Meral Alagöz, bu durumun yenidoğanlarda nadir görülen acil cerrahi patolojilerden biri olduğunu belirtti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İlkay Evrim Özden ise, ameliyattan sonra bebeği yaşamının 10'uncu günü itibarıyla ağızdan beslemeye başladıklarını ve hastanın 3. haftasında annesini emmeye başladığını bildirdi.

Baba Umut Tanas, bebeklerinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, hastane ekibine ve kendilerine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Aile, burada geçirdikleri sürecin kendilerine büyük bir rahatlık sağladığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Elazığ'da yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde...

Elazığ'da yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Elazığ'da yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde...

Elazığ'da yemek borusu kapalı olarak dünyaya gelen bebek, Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

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