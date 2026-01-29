Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel ve Bakan Yardımcısı Ayhan, Vali Çiçek'i Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret ederek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:39
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel ve Bakan Yardımcısı Ayhan, Vali Çiçek'i Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel ve Bakan Yardımcısı Ayhan, Vali Çiçek'i Ziyaret Etti

Ziyarette projeler ve çalışmalar ele alındı

Kayseri’de bir dizi çalışma ve inceleme ziyareti gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve sürdürülen projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Gökmen Çiçek, nazik ziyaretlerinden dolayı Orgeneral Metin Tokel ve Salih Ayhan'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

KAYSERİ’DE BİR DİZİ ÇALIŞMA VE İNCELEME ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİREN KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL...

KAYSERİ’DE BİR DİZİ ÇALIŞMA VE İNCELEME ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİREN KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL METİN TOKEL VE MİLLİ SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI SALİH AYHAN, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

KAYSERİ’DE BİR DİZİ ÇALIŞMA VE İNCELEME ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİREN KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UKOME, Özel Halk Otobüsü Sahiplerine Yaptırım Kararını Reddetti
2
Bağcılar 2025: Millet Bahçeleri, Kütüphane ve 36 Otoparkla Hizmet Yılı
3
Bakan Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da Kabul Etti
4
Bodrum Belediyesi'nin 'Gezen Tartı' Projesiyle Ücretsiz Vücut Analizi
5
UKOME, Özel Halk Otobüslerine Yaptırım Kararını Reddetti
6
Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi Yıldırım'da örnek olacak
7
Bursa'nın Mimari Evrimi: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Anlatıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları