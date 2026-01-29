Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel ve Bakan Yardımcısı Ayhan, Vali Çiçek'i Ziyaret Etti

Ziyarette projeler ve çalışmalar ele alındı

Kayseri’de bir dizi çalışma ve inceleme ziyareti gerçekleştiren Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve sürdürülen projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Gökmen Çiçek, nazik ziyaretlerinden dolayı Orgeneral Metin Tokel ve Salih Ayhan'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

