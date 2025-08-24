DOLAR
Kara Yollarında Çalışmalar: Otoyollarda Trafik Düzenlemeleri

Karayollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok otoyol ve karayolu kesiminde trafik kısıtlamaları ve yönlendirmeler uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 08:47
Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

TEM Otoyolu (Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. km)

TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşaklarının 0-7. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönünde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu (0-2. km)

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerindeki üst yapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde yolun sol ve orta şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu (1-4. km, Buğralar Köprüsü)

Anadolu Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerindeki Buğralar Köprüsü'nde yürütülen çalışmalar dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu (Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. km, Başpınar Viyadüğü)

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları kesimi 3-5. kilometrelerindeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Kütahya Yolu (32. km)

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresindeki yüksek hızlı tren (YHT) projesi kapsamında yapılan viyadük ayağı sebebiyle bölünmüş yolun Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım, Kütahya istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri Yolu (55-58. km) ve Ordu-Fatsa Yolu (11-17. km)

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 55-58. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden sağlanıyor. Ordu-Fatsa yolunun 11-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ise bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü ulaşıma izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin Yolu (40-64. km)

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 40-64. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle yol kısa süreli aralıklarla kapanarak ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir (42-49. km)

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 42-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Yıldızeli-Sivas Yolu (39-41. km)

Yıldızeli-Sivas yolunun 39-41. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sürücülere uyarı: İşaret ve yönlendirmelere dikkat edilmesi, hızın düşürülmesi ve güvenli sürüş kurallarına uyulması önem taşıyor.

