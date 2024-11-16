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Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik ve Çalışmalar Hakkında Bilgiler

Karayollarında yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekiyor. Güncel yol durumu hakkında detaylar.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 08:52
Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik ve Çalışmalar Hakkında Bilgiler

Giriş

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücüler için çeşitli engeller ve kontroller anlamına geliyor. Tüm sürücülerin, yükümlülükleri doğrultusunda trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Önemli Yol Çalışmaları

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, aşağıdaki alanlarda çalışma yapılmakta:

Ankara Çevre Otoyolu

Ankara Çevre Otoyolu, Samsun-Çankaya kavşakları 10-11. kilometrelerinde üst geçit köprüsü için ikileme çalışması gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, ulaşım iki yönlü ve kontrollü sağlanmaktadır.

Aydın-Denizli Yolu

Kumkısık Kavşak Köprüsü ve Menderes Otoyolu çalışmaları sebebiyle Aydın-Denizli yolunun 20-21. kilometreleri trafiğe kapatılmıştır; sürücüler çevre yoluna yönlendirilmektedir.

Eskişehir-İncek Kavşakları

Bu alanda kavşak çalışmaları devam etmekte olup, ulaşım iki yönlü ve kontrollü şekilde 4 şerit halinde sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu

Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları devam etmekte. Adana-Ceyhan istikametindeki trafik kapalıdır ve diğer istikamet üzerinden iki yönlü geçiş sağlanmaktadır.

Uşak-Afyonkarahisar Yolu

Bu yol üzerindeki üstyapı yenileme çalışmaları, 11-16 ve 21-26. kilometrelerde kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Tavşanlı-Kütahya Yolu

Geven Kavşağı'ndaki yapım çalışmalarından dolayı Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Kütahya-Tavşanlı yönünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Diğer Önemli Bilgiler

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde Havza Tüneli bakım çalışmaları devam etmekte, Erzurum kuzey çevre yolunun 33-34. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanmaktadır.

Ayrıca, Söğüt-Seydikemer yolunun 9-10. kilometrelerinde ve Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolunda yürütülen çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine önem vermeleri gerekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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