Kara Yollarında Güncel Durum ve Trafik Uyarıları

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu kesimlerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları büyük önem taşıyor.

Önemli Kesimlerde Trafik Düzenlemeleri

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 79-85. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları 4-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolu’nun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yollarından sürdürülmektedir.

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya çevre yolundaki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-Eskişehir yolu’nun 34. kilometresinde Çandır Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Adıyaman-Şanlıurfa yolu’nun 26-27. kilometreleri ile Kayseri-Niğde yolu’nun 7-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolu’nun 34-35. kilometrelerinde Eskipazar Mermer Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.

Trabzon-Maçka yolu’nun 12-14. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması dolayısıyla Maçka-Trabzon istikameti trafiğe kapatıldı ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilmektedir.