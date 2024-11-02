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Kara Yollarında Sürücüleri Bekleyen Durum

Kara yollarındaki onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 08:36
Kara Yollarında Sürücüleri Bekleyen Durum

Kara Yollarındaki Güncel Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte sürücülerin yavaş seyretmesi ve trafik işaretlerine riayet etmesi büyük önem taşıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde, Sarayköy çıkış kolunda üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle iki şerit trafiğe kapatıldı.

Avrupa Otoyolu'nda Şerit Daraltması

Avrupa Otoyolu üzerinde Basınekspres yolu 0-8. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılmış olup, ulaşım tek şeritten sürdürülmektedir. Bu çalışmalar 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Altyapı Çalışmaları

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 0-1. kilometrelerinde (Güzelbahçe Gişeleri kesimi) altyapı çalışmaları nedeniyle bant aktarımına gidilerek, ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam etmektedir.

Karasu-Kocaali Yolunda Yönlendirme

Karasu-Kocaali yolunun 0-1. kilometrelerinde (Karasu Liman Kavşağı bölgesi) yapılan iş nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendirilmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir Yolunda Kontrolsüz Trafik

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti sağ şerit trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer şeritten kontrollü devam etmektedir.

Zonguldak-Karabük Yolunda Servis Yolu Kullanımı

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 0-2. kilometrelerinde Kalabaklı Köprüsü'nde yapılan çalışmalar nedeniyle trafik servis yolundan yönlendirilmektedir.

Burdur-Antalya Yolunda Dikkat

Kızılkaya-Burdur-Antalya ayrımında 4-9. kilometreleri arasında üstyapı ve sanat yapısı çalışmaları yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaretlerine uyması önem arz etmektedir.

Tavşanlı-Kütahya Yolunda Kapalı İstikamet

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerinde Geven Kavşağı'ndaki iş nedeniyle Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılmış, ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden iki yönlü olarak devam edilmektedir.

Samsun-Çarşamba-Terme Yolunda Kontrollü Ulaşım

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritlerden kontrollü olarak gerçekleştirilmektedir.

Trabzon-Gümüşhane İli Yolu Çalışmaları

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul devlet yolunun 25-28. kilometrelerinde Harşit-3 Köprüsü'nde derz onarım çalışmaları yapılmakta olup, bu kapsamda ulaşıma Trabzon-Torul istikametinden iki yönlü izin verilmektedir.

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