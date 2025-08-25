Kara Yollarında Yapım ve Onarım Çalışmaları: Trafik Kısıtlamaları

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülen kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Çalışma Noktaları ve Ulaşım Düzeni

TAG Otoyolunun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana-Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolunun Edirne Batı-Gümüşova kavşaklarında muhtelif kesimlerdeki yama ve onarım çalışmaları sebebiyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35 ve Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-71. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, söz konusu bölünmüş yolların bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 26-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Eğirdir-Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 20-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 17-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kurucaşile-Cide yolunun 19-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sürücülere Uyarı

Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması önem taşıyor. Yetkililerden gelen bilgilere göre işaretlemelere dikkat edilmesi ve kontrollü seyir tavsiye ediliyor.