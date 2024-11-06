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Kara Yollarındaki Durum Güncellemesi

Kara yollarında yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 08:30
Kara Yollarındaki Durum Güncellemesi

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor. Bu süreçte belirli kesimlerde trafik akışının yavaşlayacağı bildirildi.

Önemli Kesimlerdeki Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan yol durumu bültenine göre bazı önemli kesimlerde çalışmalar devam ediyor:

  • TEM Otoyolu 0-1. kilometrelerinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kedi yolu söküm çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikametinde sağdan iki şerit kapatılacaktır.
  • Anadolu Otoyolu 3-4. kilometrelerinde Yenikent-Temelli Projesi çerçevesindeki köprü çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı kapalı olup, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanmaktadır.
  • Aydın-Denizli Otoyolu 2-5. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle, trafik akışı 7 Kasım'a kadar Denizli istikametinden ve 8-10 Kasım tarihleri arasında ise Aydın istikametinden iki yönlü olarak sürecektir.
  • Mudurnu-Nallıhan yolu 4-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle kapatılmıştır. Sürücüler alternatif olarak Nallıhan-Sakarya güzergâhını kullanmalıdır.
  • Ankara Çevre Otoyolu İstanbul-Kırıkkale istikametindeki Susuz Köprülü Kavşağı’nda şerit daraltması yapılmaktadır.
  • Arhavi-Hopa-Sarp yolu 20. kilometresinde şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışmaları nedeniyle Hopa-Sarp istikametindeki yol trafiğe kapatılmıştır.
  • Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolundaki yapım çalışmaları sonucunda ulaşım her iki istikamette de tek şeritten gerçekleştirilmektedir.
  • Trabzon-Rize yolu 43. kilometresindeki Çamburnu Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışmaları sırasında ulaşım saat 17.00'ye kadar tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
  • Samsun-Ordu yolu Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde, Yunus Emre Tüneli’nin Samsun istikametindeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürmektedir.
  • Kızılkaya-Korkuteli yolu 0-3. kilometresinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü bir şekilde izin verilmektedir.

Bütün sürücülerin bu bilgileri dikkate alarak yola çıkmaları, güvenli sürüş açısından büyük önem taşımaktadır.

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