DOLAR
34,06 0%
EURO
38,16 -0,53%
ALTIN
2.832,23 -1,1%
BITCOIN
2.112.537,54 -2,89%

Karabağ'daki Antiterör Operasyonu: 1 Yıl Değerlendirmesi

Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği operasyonun üzerinden bir yıl geçti. İşte sonuçları ve gerçekleşen gelişmeler.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:59
Karabağ'daki Antiterör Operasyonu: 1 Yıl Değerlendirmesi

Azerbaycan'ın Antiterör Operasyonu Üzerinden Bir Yıl Geçti

Ruslan Rehimov - Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun üzerinden bir yıl geçti.

Operasyonun Detayları

1 yıl önce bugün, Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasadışı Ermeni silahlı güçlerinin etkisiz hale getirilmesi, askeri altyapılarının yok edilmesi, sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve anayasal düzenin yeniden kurulması amacıyla bir operasyon başlattı. Yaklaşık 24 saat süren bu operasyon esnasında, Ermeni güçlerin mevzi ve ateş noktaları, yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildi.

Yasaklı Yönetim Feshedildi

Operasyon sonucunda, yasadışı Ermeni silahlı güçler silah bırakmak zorunda kaldı ve Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti. İşgal altındaki Hankendi ile Hocalı, Hocavend ve Ağdere, Azerbaycan'ın kontrolü altına geçti. Böylece ülke genelinde egemenlik ve anayasal düzen tesis edilmiş oldu.

Entegrasyon Çağrıları ve Yardım Malzemeleri

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusu için entegrasyon çağrısında bulunarak bölgeye insani yardım malzemeleri gönderdi. Ayrıca, Hankendi ve diğer şehirlerin elektrik altyapısı Ermenistan'dan ayrılarak Azerbaycan'a bağlandı.

Yer Değiştiren Nüfus

Azerbaycan'ın "vatandaşlık kabul ederek diğer Azerbaycan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olma" önerilerine rağmen, bölgedeki Ermeni nüfusun büyük bir kısmı Azerbaycan'ı terk ederek Ermenistan'a göç etti.

Sözde Yönetim Yetkilileri Gözaltında

Karabağ'daki yasadışı yönetimin eski sorumlularından Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan, Arayik Harutyunyan, Davit İşhanyan ve Ruben Vardanyan dahil olmak üzere 15 kişi Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve Bakü'ye getirildi. Bu kişilerin yargı süreci halen devam etmekte.

Şehitler ve Zarar İstatistikleri

Antiterör operasyonunda Azerbaycan ordusundan 204 asker şehit oldu. Ermeni güçlerine ait 8 tank, 22 top, 14 havan topu, 3 uçaksavar, 9 askeri araç imha edilirken, toplamda 1713 askeri araç ve silaha el konuldu.

Rus Barış Gücü Çalışmaları Tamamlandı

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun ardından, Karabağ'da görev yapan Rus Barış Gücü'nün bölgeden ayrılması süreci de başladı. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra imzalanan üçlü belgeye uygun olarak, Rus birlikleri Haziran 2024 itibarıyla bölgeden tamamen ayrılacak.

İLGİLİ HABERLER

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep ve Çevresinde Gaziler Günü Törenleri Düzenlendi
2
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Hindistan'da Dalitlere Yönelik Saldırı: 80 Ev Ateşe Verildi
4
Endonezya'da 6 Milyon Vergi Mükellefinin Verileri Sızdı
5
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Soğuk Savaş Açıklaması
6
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
7
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş İzmir Valiliği'nde

1.000 TL fatura desteği başladı! 4 faturaya kadar destek sağlanacak

Emekli reformu için tarih verildi! 15 güne kalmadan emekliye müjdeler pat pat gelecek

400.000 TL karşılıksız ödeme almak için hemen e-Devlet'e gidin! Başvurular başladı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar