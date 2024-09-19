Karabağ'daki Antiterör Operasyonu: 1 Yıl Değerlendirmesi

Azerbaycan'ın Antiterör Operasyonu Üzerinden Bir Yıl Geçti

Ruslan Rehimov - Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği antiterör operasyonunun üzerinden bir yıl geçti.

Operasyonun Detayları

1 yıl önce bugün, Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasadışı Ermeni silahlı güçlerinin etkisiz hale getirilmesi, askeri altyapılarının yok edilmesi, sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve anayasal düzenin yeniden kurulması amacıyla bir operasyon başlattı. Yaklaşık 24 saat süren bu operasyon esnasında, Ermeni güçlerin mevzi ve ateş noktaları, yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildi.

Yasaklı Yönetim Feshedildi

Operasyon sonucunda, yasadışı Ermeni silahlı güçler silah bırakmak zorunda kaldı ve Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimi kendini feshetti. İşgal altındaki Hankendi ile Hocalı, Hocavend ve Ağdere, Azerbaycan'ın kontrolü altına geçti. Böylece ülke genelinde egemenlik ve anayasal düzen tesis edilmiş oldu.

Entegrasyon Çağrıları ve Yardım Malzemeleri

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni nüfusu için entegrasyon çağrısında bulunarak bölgeye insani yardım malzemeleri gönderdi. Ayrıca, Hankendi ve diğer şehirlerin elektrik altyapısı Ermenistan'dan ayrılarak Azerbaycan'a bağlandı.

Yer Değiştiren Nüfus

Azerbaycan'ın "vatandaşlık kabul ederek diğer Azerbaycan vatandaşlarıyla eşit haklara sahip olma" önerilerine rağmen, bölgedeki Ermeni nüfusun büyük bir kısmı Azerbaycan'ı terk ederek Ermenistan'a göç etti.

Sözde Yönetim Yetkilileri Gözaltında

Karabağ'daki yasadışı yönetimin eski sorumlularından Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan, Arayik Harutyunyan, Davit İşhanyan ve Ruben Vardanyan dahil olmak üzere 15 kişi Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve Bakü'ye getirildi. Bu kişilerin yargı süreci halen devam etmekte.

Şehitler ve Zarar İstatistikleri

Antiterör operasyonunda Azerbaycan ordusundan 204 asker şehit oldu. Ermeni güçlerine ait 8 tank, 22 top, 14 havan topu, 3 uçaksavar, 9 askeri araç imha edilirken, toplamda 1713 askeri araç ve silaha el konuldu.

Rus Barış Gücü Çalışmaları Tamamlandı

Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun ardından, Karabağ'da görev yapan Rus Barış Gücü'nün bölgeden ayrılması süreci de başladı. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra imzalanan üçlü belgeye uygun olarak, Rus birlikleri Haziran 2024 itibarıyla bölgeden tamamen ayrılacak.