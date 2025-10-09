Karabük Eskipazar'da su kanalına devrilen kamyonet: 5 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonetin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza detayları

T.T. idaresindeki 28 TA 560 plakalı kamyonet, İsmetpaşa mevkiisinde yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki S.T., H.T., H.G. ve A.T. yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

