Karabük'te Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendi: 2025 Verileri, 2026 Hedefleri

Karabük'te Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

2025 verileri incelendi, 2026 hedefleri belirlendi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nermin Seçilmiş, İl Ambulans Servisi Başhekimliği yöneticileri, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi yetkilileri ile 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanları katıldı.

Gündemde 2025 yılı acil sağlık hizmetleri verileri detaylı olarak ele alındı; toplantıda yıl içerisindeki toplam vaka sayıları ve vaka türleri, acil çağrılara verilen reaksiyon süreleri ile ambulansların vakaya ulaşım süreleri incelendi.

Ayrıca il genelinde hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının fiziki şartları, donanım ihtiyaçları ve operasyonel hazırlık durumları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, acil sağlık hizmetlerinin hayati önemine dikkat çekerek, amaçlarının "her zaman en kısa sürede ve en doğru müdahaleyi yapmak" olduğunu vurguladı. Kara, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca 2026 yılına yönelik planlama ve hedefler değerlendirildi; elde edilen veriler ışığında iyileştirme adımları ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verileceği bildirildi.

KARABÜK’TE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEK HEDEFLERİ MASAYA YATIRILDI.