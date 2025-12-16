DOLAR
42,71 -0,03%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.874,89 0,55%
BITCOIN
3.688.832,04 -0,61%

Karabük'te Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendi: 2025 Verileri, 2026 Hedefleri

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü'nde 2025 acil sağlık verileri masaya yatırıldı; 2026 hedefleri, müdahale süreleri, istasyon donanımı ve fiziki şartlar ele alındı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:24
Karabük'te Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendi: 2025 Verileri, 2026 Hedefleri

Karabük'te Acil Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

2025 verileri incelendi, 2026 hedefleri belirlendi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Nermin Seçilmiş, İl Ambulans Servisi Başhekimliği yöneticileri, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi yetkilileri ile 112 Komuta Kontrol Merkezi çalışanları katıldı.

Gündemde 2025 yılı acil sağlık hizmetleri verileri detaylı olarak ele alındı; toplantıda yıl içerisindeki toplam vaka sayıları ve vaka türleri, acil çağrılara verilen reaksiyon süreleri ile ambulansların vakaya ulaşım süreleri incelendi.

Ayrıca il genelinde hizmet veren Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarının fiziki şartları, donanım ihtiyaçları ve operasyonel hazırlık durumları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, acil sağlık hizmetlerinin hayati önemine dikkat çekerek, amaçlarının "her zaman en kısa sürede ve en doğru müdahaleyi yapmak" olduğunu vurguladı. Kara, yapılan değerlendirmeler doğrultusunda hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca 2026 yılına yönelik planlama ve hedefler değerlendirildi; elde edilen veriler ışığında iyileştirme adımları ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verileceği bildirildi.

KARABÜK’TE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEK HEDEFLERİ MASAYA YATIRILDI.

KARABÜK’TE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEK HEDEFLERİ MASAYA YATIRILDI.

KARABÜK’TE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELECEK HEDEFLERİ MASAYA YATIRILDI.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
3
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor
6
Türk Telekom CDP’de 'A' Skoru ile Küresel Çevre Liderleri Arasında — Su Programı'nda 'A-'
7
Almanya'nın 10. Cumhurbaşkanı Cristian Wolf İznik Boyalıca'yı Ziyaret Etti

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi