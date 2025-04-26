DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.617.559,63 0,73%

Karabük'te Bitkin Leylek Tedavi Altına Alındı

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi sürecinin ardından doğaya geri bırakılacak.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:26
Karabük'te Bitkin Leylek Tedavi Altına Alındı

Karabük'te Leylek Tedavi Altına Alındı

Karabük'te bitkin halde bulunan bir leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. Olay, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde çalışan Burak Özdal'ın yol kenarında bir leylek bulmasıyla başladı.

Bir gözü görmeyen ve uçamayan leyleği fark eden Özdal, hemen hayvanı dükkanına aldı. Sobayı yakarak leyleğe ısınma imkanı sağladı ve su ile yiyecek vererek ona destek oldu.

Leyleğin Kurtarılışı

Burak Özdal, leyleği Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevine götürerek ekiplere teslim etti. Özdal, olay anını şöyle anlattı: "Sanayi girişinde araba teslim ederken yol kenarında duran leyleği fark ettim. Uçmaya çalıştı ama uçamadı. Arabaya koyup dükkana getirdik. Sobanın yanında ısıttık, kendine geldi. Daha sonra ekiplere teslim ettik."

Leyleğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınması planlanıyor.

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya...

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya...

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

İLGİLİ HABERLER

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çocuk Üniversitesi Programı TOGÜ'de Başarıyla Tamamlandı
2
Kıbrıs Gazisi Niyazi Ceylan Amasya'da Sonsuzluğa Uğurlandı
3
Bitlis'te Öğretmenler Doğa Yürüyüşü Düzenledi
4
Vakıflar Genel Müdürü Aksu, Bosna Hersek'te Tarihi Eserlerin Yeniden İbadete Açılış Töreninde
5
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Vatikan Büyükelçiliği Ziyareti
6
Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın 2. Etabı Alanya’da Başladı
7
Mersin'de Dolu Tarım Alanlarında Zarar Oluşturdu

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor