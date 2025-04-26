Karabük'te Bitkin Leylek Tedavi Altına Alındı

Karabük'te Leylek Tedavi Altına Alındı

Karabük'te bitkin halde bulunan bir leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya bırakılacak. Olay, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde çalışan Burak Özdal'ın yol kenarında bir leylek bulmasıyla başladı.

Bir gözü görmeyen ve uçamayan leyleği fark eden Özdal, hemen hayvanı dükkanına aldı. Sobayı yakarak leyleğe ısınma imkanı sağladı ve su ile yiyecek vererek ona destek oldu.

Leyleğin Kurtarılışı

Burak Özdal, leyleği Karabük Belediyesi Hayvan Bakımevine götürerek ekiplere teslim etti. Özdal, olay anını şöyle anlattı: "Sanayi girişinde araba teslim ederken yol kenarında duran leyleği fark ettim. Uçmaya çalıştı ama uçamadı. Arabaya koyup dükkana getirdik. Sobanın yanında ısıttık, kendine geldi. Daha sonra ekiplere teslim ettik."

Leyleğin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınması planlanıyor.

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.

Karabük'te bitkin halde bulunan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya bırakılacak.