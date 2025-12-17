Karabük’te çöp ev temizliği: 100. Yıl’da 10 kamyon atık çıkarıldı

Karabük’te çöp evten 10 kamyon atık çıkarıldı

100. Yıl Mahallesi 1033 Nolu Sokak’ta belediye ve polis müdahalesi

Karabük’te mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekiplerin girdiği bir evten yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Olay, 100. Yıl Mahallesi 1033 Nolu Sokak adresinde meydana geldi.

İddiaya göre, Mustafa T.’ye ait evden uzun süredir kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu ilgili birimlere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile Karabük Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde, evin salon, yatak odası, mutfak ve banyo dahil tüm alanlarının çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Odalar içindeki birikintilerin kullanım alanlarını tamamen kapattığı ve hijyen şartlarının ortadan kalktığı kaydedildi.

Ayrıca evin bahçesi ve bina çevresinin de çöplerle kaplı olduğu görüldü. Yapılan temizlik çalışmaları kapsamında ev ve bahçeden yaklaşık 10 kamyon çöp çıkarıldı. Bölgedeki temizlik ve müdahale anları dron ile kayda alındı.

Baba Nuri T., oğlunun askerden döndükten sonra psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti.

