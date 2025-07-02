Karabük'te Düşme Sonucu Hayatını Kaybeden Erdoğan Denizli'nin Acı Hikayesi

Karabük'te Yürüyüş Esnasında Trajik Kaza

Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta yürüyüş yapan Erdoğan Denizli (54), aniden dengesini kaybederek düştü. Düşme sonucunda başını sert zemine çarparak ağır yaralanan Denizli'nin durumu ihbar sonrası olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri tarafından hızla değerlendirildi.

Olayın Gelişimi

Sağlık görevlileri, Erdoğan Denizli'nin düşme sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrasında çevredeki vatandaşlar büyük bir üzüntü yaşarken, polis ekipleri de kaza ile ilgili gerekli incelemeleri gerçekleştirdi.

Ceset Otopsi İçin Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine otopsi yapılmak üzere kaldırıldı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Karabük'te yolda yürürken düşüp başını çarpan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te yolda yürürken düşüp başını çarpan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.