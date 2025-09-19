Karabük'te Gaziler ve Öğrenciler 19 Eylül'de Sporla Buluştu

Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gaziler ve öğrenciler bir araya gelerek sporla buluştu.

Etkinlikte yapılanlar

Programda katılımcılar basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oyunlarıyla vakit geçirdi. Etkinlik, hem gazilerle gençleri buluşturarak toplumsal dayanışmayı güçlendirdi hem de sporun birleştirici gücünü ön plana çıkardı.

Yetkililer ve mesajlar

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna, hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların bir kez daha Gaziler Gününü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Programa Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de katıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

