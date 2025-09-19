Karabük'te Gaziler ve Öğrenciler 19 Eylül'de Sporla Buluştu

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü'nde gaziler ve öğrenciler basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf etkinliklerinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:36
Karabük'te Gaziler ve Öğrenciler 19 Eylül'de Sporla Buluştu

Karabük'te gaziler ile öğrenciler spor etkinliğinde buluştu

Karabük'te 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gaziler ve öğrenciler bir araya gelerek sporla buluştu.

Etkinlikte yapılanlar

Programda katılımcılar basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oyunlarıyla vakit geçirdi. Etkinlik, hem gazilerle gençleri buluşturarak toplumsal dayanışmayı güçlendirdi hem de sporun birleştirici gücünü ön plana çıkardı.

Yetkililer ve mesajlar

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü uğruna, hayatlarını feda etmeyi göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların bir kez daha Gaziler Gününü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Programa Karabük Vali Yardımcısı Kerem Süleyman Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç de katıldı. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Karabük'te gaziler ile öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı. 19...

Karabük'te gaziler ile öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gaziler, öğrencilerle spor etkinliğinde buluştu.

Karabük'te gaziler ile öğrenciler, basketbol, futbol, masa tenisi, dart ve mini golf oynadı. 19...

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
AK Parti'li Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'daki orman yangınını yerinde inceledi
3
Ayanlar Höyük'te Taş Tepeler Projesi kazıları başladı
4
İsrail'in Gazze Saldırıları: Ölü Sayısı 34'e Yükseldi
5
Ankara İl Seçim Kurulu, CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultay İptal Talebini Reddetti
6
Başakşehir'de Kadın Sürücünün Yolunu Kesen Minibüs Şoförü Yakalandı
7
Mehmet Dinç: Yeşilay TEKNOFEST'te Olmalı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek