Karabük’te İlk Burundan Beyin Tümörü Ameliyatı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kesi yapılmadan burundan girilerek gerçekleştirilen il genelindeki ilk endoskopik transsfenoidal beyin tümörü ameliyatı başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 11:58
Karabük’te İlk Burundan Beyin Tümörü Ameliyatı

Karabük’te İlk Burundan Beyin Tümörü Ameliyatı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kesisiz endoskopik operasyon

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde il genelinde ilk kez, kafa tasında kesi yapılmadan burun deliklerinden girilerek endoskopik kamera sistemiyle beyin tümörü çıkarıldı.

Operasyonu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zeynep Dağlar yürüttü; işlem, Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği desteğiyle gerçekleştirildi. Ameliyat sırasında hastanın kafa tasında herhangi bir kesi açılmadı ve tümör başarıyla çıkarıldı.

Hastaya, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle yapılan MR görüntülemesinde, beynin alt kısmında yer alan ve hormon dengesini sağlayan hipofiz bezinde tümör tespit edildi. Bu bulgu üzerine hastaya, ileri cerrahi tekniklerden biri olan "Endoskopik Transsfenoidal" yöntemle ameliyat kararı alındı.

Op. Dr. Zeynep Dağlar yöntemin Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulandığını belirterek, "Gelişen teknoloji sayesinde beynin orta bölümüne yerleşen tümörleri çevre dokulara zarar vermeden burun yoluyla alabiliyoruz. Bu sayede komplikasyon riski azalıyor, hastanede kalış süresi kısalıyor ve hastalar normal yaşamlarına daha hızlı dönebiliyor" dedi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ise operasyonun multidisipliner çalışma anlayışı ve güçlü teknik altyapı sayesinde gerçekleştirildiğini ifade etti ve "İki cerrahi branşımızın birlikte yürüttüğü bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sunan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, milletvekillerimize, il teşkilatımıza ve İl Sağlık Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE İL GENELİNDE İLK KEZ, HERHANGİ BİR KESİ YAPILMADAN...

KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE İL GENELİNDE İLK KEZ, HERHANGİ BİR KESİ YAPILMADAN BURUNDAN GİRİLEREK BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE İL GENELİNDE İLK KEZ, HERHANGİ BİR KESİ YAPILMADAN...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurtlu Öğrenciler Soul Entertainment Group Tenis Akademisini Ziyaret Etti
2
Gölbaşı'nda Yarıyıl Tatili: Çocuklara Spor, Sanat ve Eğlence
3
Trakyaka Destekli Türkiye-Bulgaristan Sağlıkta Sınır Ötesi İş Birlikleri
4
İzmir Şoförler Odası’ndan Türkiye’de İlk: Kadın Komisyonu Göreve Başladı
5
Mersin Silifke'de Kamyonculardan Taşeron Tepkisi
6
Erciyes Üniversitesi THE Awards Asia 2026'da Finalde

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları