Karabük’te İlk Burundan Beyin Tümörü Ameliyatı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kesisiz endoskopik operasyon

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde il genelinde ilk kez, kafa tasında kesi yapılmadan burun deliklerinden girilerek endoskopik kamera sistemiyle beyin tümörü çıkarıldı.

Operasyonu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Zeynep Dağlar yürüttü; işlem, Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniği desteğiyle gerçekleştirildi. Ameliyat sırasında hastanın kafa tasında herhangi bir kesi açılmadı ve tümör başarıyla çıkarıldı.

Hastaya, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle yapılan MR görüntülemesinde, beynin alt kısmında yer alan ve hormon dengesini sağlayan hipofiz bezinde tümör tespit edildi. Bu bulgu üzerine hastaya, ileri cerrahi tekniklerden biri olan "Endoskopik Transsfenoidal" yöntemle ameliyat kararı alındı.

Op. Dr. Zeynep Dağlar yöntemin Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulandığını belirterek, "Gelişen teknoloji sayesinde beynin orta bölümüne yerleşen tümörleri çevre dokulara zarar vermeden burun yoluyla alabiliyoruz. Bu sayede komplikasyon riski azalıyor, hastanede kalış süresi kısalıyor ve hastalar normal yaşamlarına daha hızlı dönebiliyor" dedi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erkan Doğan ise operasyonun multidisipliner çalışma anlayışı ve güçlü teknik altyapı sayesinde gerçekleştirildiğini ifade etti ve "İki cerrahi branşımızın birlikte yürüttüğü bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sunan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, milletvekillerimize, il teşkilatımıza ve İl Sağlık Müdürümüze şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

