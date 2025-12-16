DOLAR
Karabük'te Karton İstifleyen Anne ve Oğlu Zabıtalara Saldırdı

Karabük'te site içine karton toplayıp istifleyen anne ve oğlu, cezai işlem uygulanacağını öğrenince zabıta ekiplerine saldırdı; anlar cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:38
Aydınlıkevler Mahallesi'nde zabıta müdahalesi sırasında arbede

Karabük'te, site içinde karton toplayıp istifleyen anne ile oğlu; kendilerine cezai işlem uygulanacağını öğrenince zabıta ekiplerine saldırdı. Olay anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre olay, Aydınlıkevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Sitede dairesi bulunan N.Ş ile oğlu M.Ş, dışarıdan topladıkları kartonları site içerisine getirerek istiflemeye başladı.

Site sakinleri, kartonların çocuk oyun alanlarını işgal ettiği ve yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle durumu ilgili birimlere bildirdi. Daha önce defalarca uyarılmalarına rağmen karton istiflemeye devam ettikleri belirtilen anne ve oğul hakkında işlem yapılması için Karabük Belediyesi Zabıta ekipleri siteye geldi.

Zabıta ekiplerinin haklarında cezai işlem uygulanacağı bilgisini vermesi üzerine N.Ş ve oğlu M.Ş, görevlilere saldırdı. Görüntülerde, zabıta ekiplerinin sakin ve anlayışlı bir tutum sergilemesine karşın N.Ş'nin kaldırım taşıyla ve fiziki müdahalede bulunarak saldırdığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili olarak gerekli tutanakların tutulduğu ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

