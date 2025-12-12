DOLAR
Karabük Yenice'de Beton Mikseri 150 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Karabük Yenice Karşıyaka Mahallesi'nde seyir halindeki beton mikseri kontrolünü kaybederek yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı; 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 22:01
Karabük’ün Yenice ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen kazada, seyir halindeki beton mikseri sürücüsünün kontrolünü kaybederek yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları

Olayın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 2 kişi yaralandı ve ilk müdahalelerinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

