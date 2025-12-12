Karabük Yenice'de Beton Mikseri 150 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 2 Yaralı

Karabük Yenice'de Beton Mikseri 150 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı
Karabük’ün Yenice ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen kazada, seyir halindeki beton mikseri sürücüsünün kontrolünü kaybederek yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Müdahale ve kurtarma çalışmaları
Olayın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan 2 kişi yaralandı ve ilk müdahalelerinin ardından Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE YAKLAŞIK 150 METRE UÇURUMA YUVARLANAN BETON MİKSERİNDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.