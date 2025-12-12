Karacabey'de Tek Yön Trafik Uygulaması Ocak’ta Başlıyor

Karacabey'de tek yön uygulaması Ocak ayında hayata geçiyor

Karacabey Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle kent genelinde trafik akışını düzenlemek ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla tek yön trafik uygulaması başlatıyor. Uygulama ilk etapta belirlenen cadde ve sokaklarda devreye alınacak ve kademeli olarak genişletilecek.

Uygulamanın kapsadığı ilk güzergahlar

Planlama kapsamında ilk etapta tek yön uygulamasına alınacak yerler şunlar: Sırabademler Mahallesi 14 Eylül Caddesi, Sırabademler Mahallesi 137 ve 84 Sokak, Tavşanlı Mahallesi Şehit Kemal Köse Sokak, Drama Mahallesi Mustafa Çorlu Sokak ve Gazi Mahallesi İsmail Hakkı Bilgin Caddesi. Uygulama, Ocak ayı içinde UKOME kararının ardından devreye konulacak.

Sahada detaylı inceleme yapıldı

Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy, Zabıta Müdürü Murat Kuşaklı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği'nden polis memuru Ahmet Mutlu bölgedeki cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu. Ekipler araç yoğunluğu, parklanma düzeni, yaya geçiş alanları ve trafik güvenliğini etkileyen unsurları değerlendirdi.

Beklenen faydalar ve uygulama süreci

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü (UKOME) kararının ardından uygulamanın, dar sokaklardaki karşılıklı araç geçişinden kaynaklanan sıkışıklığı azaltması, park düzenini kolaylaştırması ve yayalar için daha güvenli bir ortam sunması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, ilk uygulamadaki sonuçlara göre sistemin ilçe genelinde daha geniş alanlara yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Yetkililerin açıklaması ve halkın katılımı

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Aksoy şunları söyledi: "Belediye Başkanımız Fatih Karabatı’nın talimatları doğrultusunda hareket ediyoruz. Amacımız, Karacabey’de özellikle son yıllarda artan araç trafiğini daha kontrollü ve akıcı hale getirmek. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte sahada kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Tek yön trafiğe geçilecek bölgelerde yerinde incelemeler yaparak düzenlemeyi en doğru biçimde hayata geçirmek istiyoruz. Uygulamanın tamamlanmasıyla birlikte araç yoğunluğunun azaldığını, kavşaklarda bekleme sürelerinin kısaldığını ve yaya güvenliğinin belirgin şekilde arttığını hep birlikte göreceğiz."

Aksoy, uygulama sürecinde vatandaşların görüş ve önerilerine açık olduklarını belirterek düzenlemenin ihtiyaçlara göre aşamalı şekilde şekillendirileceğini söyledi. Uygulamayla eş zamanlı olarak bilgilendirme tabelaları, yönlendirme işaretleri ve uyarıcı levhalar da yerleştirilecek.

Karacabey Belediyesi, yeni trafik planlamasıyla daha güvenli, daha akıcı ve daha düzenli bir şehir içi ulaşımı adım adım hayata geçirmeyi hedefliyor.

