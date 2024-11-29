Karadağ'da Filistin'e Destek: 'Karadağlıların Gözünden Filistin' Sergisi Açıldı

Karadağ'da Filistin'e Destek Sergisi

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, 'Karadağlıların Gözünden Filistin' isimli etkileyici bir resim sergisi gözler önüne serildi. Bu sergi, Filistin'in Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle düzenlenmiştir.

Sergi, Budo Tomovic Kültür ve Bilgi Merkezi'nde gerçekleştirilmektedir ve Karadağlı sanatçıların 32 eserinden oluşmaktadır. Bu eserler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını çarpıcı bir şekilde yansıtmaktadır.

Özellikle dikkat çeken eserler arasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nazi lideri Adolf Hitler'e benzetildiği bir tablo bulunmaktadır. Sergide, bu tür güçlü temalar kullanılarak, savaşın yarattığı travmalar ve acılar gözler önüne serilmektedir.

Büyükelçi Alhantuli'den Açıklamalar

Filistin'in Podgoritsa Büyükelçisi Rabi Alhantuli, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Filistinlilerin zor ve acı günler geçirdiğini ifade etti. Alhantuli, İsrail'in işlediği suçların tarihte bir benzeri olmadığını vurgulayarak, "Ancak bu tutum, 76 yıl boyunca ihmal edilen uluslararası hukukun bir sonucudur," dedi.

Sergi, 4 Aralık'a kadar gezilebilecek ve sergiden elde edilen gelir, doğrudan Filistin'e bağışlanacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, "Karadağlıların Gözünden Filistin" isimli resim sergisi açıldı. Filistin'in Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla başkentteki Budo Tomovic Kültür ve Bilgi Merkezi'nde açılan sergide, Karadağlı sanatçıların çalışmalarından oluşan 32 eser yer alıyor.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da, "Karadağlıların Gözünden Filistin" isimli resim sergisi açıldı. Filistin'in Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla başkentteki Budo Tomovic Kültür ve Bilgi Merkezi'nde açılan sergide, Karadağlı sanatçıların çalışmalarından oluşan 32 eser yer alıyor.