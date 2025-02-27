Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Karadeniz Bölgesi'nde Eğitime Kar Engeli

Karadeniz Bölgesi’nin dört ili olan Rize, Ordu, Artvin ve Giresun, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara vermek zorunda kaldı. Öğrenciler, 27 Şubat 2025 Perşembe günü okula gitmeyecek.

Rize’de Eğitim Tatili

Rize Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle öğrencilerin güvenliğini sağlamak adına yeni tedbirler alındığı ve tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, meteorolojik verileri dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini ve öğrenci güvenliğinin kendileri için en mühim öncelik olduğunu vurguladı. Baydaş, "Eğitim ve öğretim sürecini aksatmak istemiyoruz ancak evlatlarımızın emniyeti her şeyden önemlidir" ifadelerini kullandı.

Giresun'da Kar Tatili

Giresun Valiliği, özellikle Çanakçı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesi sebebiyle tüm eğitim kademelerinde bir gün tatil uygulandığını açıkladı. Ayrıca Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde yalnızca belde ve köy okullarında kar tatili verileceği belirtildi. Taşımalı eğitim kapsamında yer alan öğrencilerin ise yarın için izinli sayılacağı ifade edildi.

Ordu'da Eğitim Tatili Alarmı

Ordu Valiliği de soğuk hava ve kar yağışının devam etmesi neticesinde il genelinde don ve buzlanma riski taşıdığını duyurdu. Açıklamada, Akkuş, Çaybaşı, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde bulunan tüm okullarda yarın eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Ayrıca Altınordu, Fatsa, Gülyalı, İkizce, Ulubey, Perşembe ve Ünye ilçelerinde bazı okulların da tatil olacağı aktarıldı.

Artvin’de Kar Tatili Devam Ediyor

Artvin Valiliği, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle merkez ve 7 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden gelen son raporlarla, kar yağışının ve soğuk havanın etkisini sürdüreceği tenantıldı. Buzlanma riskine karşı öğrenci güvenliğine dikkat çekilerek, Yusufeli ilçesi hariç olmak üzere il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) eğitim öğretime verilen aranın 27 Şubat Perşembe gününe kadar süreceği belirtildi.