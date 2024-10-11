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Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem: Bartın Valiliği'nden Açıklama

Karadeniz açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depreme dair Bartın Valiliği olumlu bir durum olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:21
Karadeniz'de 4,8 Büyüklüğünde Deprem: Bartın Valiliği'nden Açıklama

Karadeniz'de Şiddetli Sarsıntı

Karadeniz açıklarında saat 10:16’da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem, Bartın'ın Amasra ilçesine 119,64 kilometre uzaklıkta, 9,33 kilometre derinlikte kaydedildi.

Bartın Valiliği'nden Açıklama

Bartın Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Deprem sonrası kurumlarımıza intikal eden herhangi olumsuz durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verdi.

İlçe Kaymakamı'ndan Bilgi

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar gelen bir ihbar yok. Araştırma ve incelemelerimiz sürüyor. Arazide olduğum için depremi hissetmedim fakat ilçe merkezinde hissedenler olmuş," dedi.

İlçe Sakinlerinin Yorumları

İlçe sakinlerinden Necip Çetin, deprem anında evinde olduğunu ve sarsıntının 3-4 saniye sürdüğünü belirterek, "Lamba veya dolaplarda bir sallantı olmadı; bir zarar vermedi. Deprem olduğunu hissettim, arkasında başka bir sarsıntı olur diye dışarı çıktım. Çok şükür bir sıkıntı yok," şeklinde konuştu.

Yüksek Kesimlerde Hissettim

Depremin özellikle yüksek kesimlerde oturanlar tarafından daha çok hissedildiği öğrenildi. Yetkililer, arazideki incelemeler ile birlikte durumu yakından takip ediyor.

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