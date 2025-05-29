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Karadeniz'de 44 Bin Metre Kaçak Ağ Toplandı

İğneada ve Kıyıköy açıklarında 44 bin metre kaçak ağ toplandı, 380 canlı balık denize geri bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 09:33
Karadeniz'de 44 Bin Metre Kaçak Ağ Toplandı

Karadeniz'de Denetimler Sıklaştırıldı

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki İğneada ve Kıyıköy açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde, 440 parça halinde 44 bin metre kaçak ağ toplandı. Bu operasyonun başında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yer aldı.

Denizden 380 Canlı Balık Kurtarıldı

Dün yapılan denetimler sırasında, toplanan ağlara takılan 380 canlı balık ise sağ olarak denize geri bırakıldı. Çoğunluğunu kalkan balığı oluşturan bu balıkların korunması, sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem taşıyor.

Denetimlerin Sürekliliği Vurgulandı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine verdiği demeçte, balık popülasyonunun sürdürülebilirliği için denetimlerin aralıksız devam ettiğini dile getirdi. 15 Nisan-15 Haziran tarihlerinde kalkan balığının üreme dönemi olduğunu belirten Karaca, bu dönemde denetimlerin daha da yoğunlaştırıldığının altını çizdi.

Kurallara Uymak Önemli

Karaca, avcıların yasalara uygun hareket etmelerini beklediklerini vurgulayarak, “Kurallara uymayanlara gerekli yasal işlemler uygulanıyor.” ifadelerini kullandı. Bu tür denetimlerin, denizlerdeki doğal yaşamın korunmasına önemli katkı sağladığı belirtiliyor.

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan...

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 440 parça 44 bin metre ağ toplandı. Ele geçirilen kaçak ağlar, karaya çıkarılmasının ardından iş makineleriyle kamyona yüklendi.

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan...

Kırklareli’nin Karadeniz kıyısındaki İğneada ve Kıyıköy açıklarında kaçak olarak denize bırakılan 440 parça 44 bin metre ağ toplandı. Ele geçirilen kaçak ağlar, karaya çıkarılmasının ardından iş makineleriyle kamyona yüklendi.

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