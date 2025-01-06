Karadeniz'de Kaçak Avlanan 3.620 Kilogram Kalkan Balığına El Konuldu

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Rusya-Ukrayna kara sularında kaçak avlanan kalkan balıklarına yönelik başarılı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda, 3.620 kilogram kalkan balığına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, denetimlerin Yakakent ilçesi açıklarında yapıldığı ifade edildi. Burada, yasadışı olarak avlanmış ve Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan kalkan balıklarına dair önemli bir müdahale gerçekleştirildi. El konulan balıkların mülkiyetinin kamuya geçtiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca ilgili kişi ve gemilere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten dolayı idari para cezası uygulanıldığı vurgulandı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, el konulan balıkların uygun taşınma ve saklama koşullarının sağlanmaması sebebiyle bozulma sürecine girdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Veteriner hekimlerin raporu doğrultusunda, bozulan kalkan balıklarının insan tüketimine uygun olmadığı belirlendi. Bu nedenle, 3.620 kilogram kalkan balığı, 'balık unu olarak değerlendirilmek üzere' pazarlık usulüyle satıldı. Sağlam, denizlerde ekosistemin korunması ve kaçak avcılıkla mücadelenin önemine değinerek, "Bu operasyon, yasa dışı balıkçılıkla mücadelede önemli bir örnek teşkil ederken, denizlerde sürdürülebilir avcılığın korunmasına katkı sağlıyor" dedi.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna kara sularında yasa dışı avlanan kalkan balıklarının piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu ifade edildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde, Rusya-Ukrayna kara sularında kaçak avlanan ve yasa dışı olarak ülkeye sokulmaya çalışılan 3 bin 620 kilogram kalkan balığına el koyulduğu bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimde, Rusya-Ukrayna kara sularında kaçak avlanan ve yasa dışı olarak ülkeye sokulmaya çalışılan 3 bin 620 kilogram kalkan balığına el koyulduğu bildirildi.