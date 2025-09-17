Karadeniz ve Ege'de fırtına uyarısı: 6-8 kuvvetinde rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Ege'nin çeşitli kesimlerinde yarından itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:49
Karadeniz ve Ege'de fırtına uyarısı: 6-8 kuvvetinde rüzgar bekleniyor

Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz ve Ege Denizi'nin bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bölge bölge beklenen rüzgâr yönleri ve zamanlamalar şu şekilde bildirildi.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cuma öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, cuma günü doğusunda ise batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege

Kuzey Ege'nin güneyinde, yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege

Güney Ege'nin kuzeyinde ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı; cuma günü ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak'ta 25 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu
2
Manisa'da Palet Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
3
YÖK açıkladı: Üniversitelerden kaydı silinen öğrenciler ve 19 milyon 268 bin 608
4
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
5
Gideon Saar'tan AB Komisyonu'nun İsrail yaptırım teklifine sert tepki
6
İsrail'de İmza Kampanyası: Gazze Saldırıları Sonlansın, Filistin Devleti Tanınsın
7
Sultangazi'de Havaya Ateş Açan 3 Şüpheli İçin Polis Çalışması

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa