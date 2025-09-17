Karadeniz ve Ege'de fırtına uyarısı: 6-8 kuvvetinde rüzgar bekleniyor

Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz ve Ege Denizi'nin bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Bölge bölge beklenen rüzgâr yönleri ve zamanlamalar şu şekilde bildirildi.

Batı Karadeniz

Batı Karadeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, cuma öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Karadeniz

Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın sabah saatlerinde batısında, akşam saatlerinde genelinde batı ve kuzeybatı, cuma günü doğusunda ise batı ve güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege

Kuzey Ege'nin güneyinde, yarın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Güney Ege

Güney Ege'nin kuzeyinde ise yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı; cuma günü ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek rüzgarın, cuma günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.