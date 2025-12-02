Karaman'da Kavşak Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Karaman'da Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki kavşakta iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı; yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 00:09
Karaman'da Kavşak Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Karaman'da Kavşak Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda çarpışma

Karaman'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 38 ADK 987 plakalı Peugeot marka otomobil ile Y.T. yönetimindeki 70 ACM 960 plakalı Fiat marka otomobil, Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada 38 ADK 987 plakalı aracın sürücüsü B.G. ile her iki araçtaki toplam 5 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ...

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ YARALANDI.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 6 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serdivan Belediyesi Meclisinde Arbede: Başkan Çelik'ten 'Siz kimsiniz' Tepkisi
2
Çorum'da JASAT Operasyonu: 78 Yakalama, 41 Tutuklama
3
Malatya'da İş Yerinde Korkutan Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
4
Kütahya'da 'Papa’nın Türkiye Ziyareti ve Düşündürdükleri' Paneli
5
Selçuklu'da Atık Kumbaram Projesi Sürüyor — 2 bin 130 Ton Geri Kazanıldı
6
2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde
7
Samsun’da 9 Köpeğin Telef Olması: Başkan İhsan Kurnaz’tan Tepki

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek