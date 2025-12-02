Karaman'da Kavşak Kazası: 6 Kişi Yaralandı

Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda çarpışma

Karaman'da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 38 ADK 987 plakalı Peugeot marka otomobil ile Y.T. yönetimindeki 70 ACM 960 plakalı Fiat marka otomobil, Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada 38 ADK 987 plakalı aracın sürücüsü B.G. ile her iki araçtaki toplam 5 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

