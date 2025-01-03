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Karaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 12:37
Karaman'da Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Karaman'da Korkunç Kaza

Karaman'da meydana gelen trajik bir kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Olayda, 17 yaşındaki Mehmet Ali Kara hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü E.K. (19) ise yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Urgan Mahallesi 1991. Sokak Kavşağı'nda gerçekleşti. E.K.'nin kullandığı 70 ABN 054 plakalı motosiklet, N.E.A. yönetimindeki 06 MD 2289 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.K. ve motosiklette bulunan 17 yaşındaki Mehmet Ali Kara yol kenarına savruldu.

Acil Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Mehmet Ali Kara kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi...

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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