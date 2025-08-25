Karaman'da Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu Başladı — TDK ve KMÜ İş Birliği

Karaman'da Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu kapılarını açtı

Açılış programı ve eğitim detayları

Karaman'da, Türk Dil Kurumu (TDK) ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Diksiyon Yaz Okulu" başladı. Etkinliğin açılışı Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Türkçe ile Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine, diksiyon eğitimi konusunda uzman spikerler tarafından eğitim verilecek.

TDK Başkanı Osman Mert'in mesajı

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Karaman'ın dil tarihi açısından önemine vurgu yaparak, şehrin "Türkçenin resmi dil ilanı" kararının alındığı müstesna şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Mert, öğretmenlerin dilin inceliklerini, kültürünü ve değerlerini geleceğe taşıdığını belirterek şunları ifade etti: "Öğrencilerimizin dil bilinci, kendini ifade gücü ve estetik anlayışı, sizlerin doğru ve etkili konuşmasıyla şekillenir. Bu yüzden Türkçeyi doğru ve etkili konuşmak bir beceriden öte, milli bir görevdir. Türkçe sadece bir iletişim aracı değil, tarihimizin, destanlarımızın, türkülerimizin, dualarımızın, masallarımızın dilidir."

Mert, dilin milletin en kıymetli hazinesi olduğuna dikkat çekti ve ekledi: "Burada başlattığımız diksiyon kursu, işte bu kıymetli hazinenin daha güzel, daha berrak, daha güçlü yaşaması için atılmış önemli bir adımdır çünkü biliyoruz ki Türkçenin geleceği, onu öğreten siz kıymetli öğretmenlerimizin dilindedir. Bu kurs boyunca, Türkçeyi en doğru, en ahenkli, en etkili şekilde kullanan kıymetli ustalarımız sizlerle olacak. Programın gerçekleşmesine katkı sunan değerli hocalarıma, TRT ailesine, Türk Dil Kurumundaki çalışma arkadaşlarıma ve bu kursu değerli kılan kıymetli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."

KMÜ'nün ev sahipliği ve hedefleri

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti. Gavgalı, programın Türkçeyi doğru, etkili ve estetik biçimde kullanma bilincini artıracağını vurguladı.

Gavgalı'nın sözleri şöyle: "Türkçeye sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Karaman, bu açıdan tarihi bir role sahiptir. Bizler, bu mirası yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmakla yükümlüyüz. Türkçeyi bilim, sanat ve iletişim dili olarak güçlendirmeyi stratejik hedeflerimiz arasına aldık. Yaz okulunun, Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yolunda sizlere ilham vermesini diliyor, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum."

Program akışı ve kapanış

TDK Bilim Kurulu Üyesi Şener Mete, kurum tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek diksiyon eğitiminin hem kendilerinde hem de öğretmenlerde güzel anılar bırakacağını söyledi. Açılış dersini de Şener Mete verdi.

Eğitimler 29 Ağustos'ta sona erecek.

