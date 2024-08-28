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Karaman'da Yetiştirilen Fıstıklar Gaziantep ve Şanlıurfa Pazarında

Karaman'ın Çukur köyünde yetiştirilen Antep fıstıkları Gaziantep ve Şanlıurfa'da alıcı buluyor. Yetiştiricilik, köylüler için önemli bir gelir kaynağı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:03
Karaman'da Yetiştirilen Fıstıklar Gaziantep ve Şanlıurfa Pazarında

Karaman’da Fıstık Yetiştiriciliği Gelişiyor

Karaman'ın güneyindeki Nunu Vadisi'nde yer alan Çukur köyünde 50 yıl önce başlayan Antep fıstığı yetiştiriciliği, günümüzde önemli bir ekonomik faaliyet haline geldi.

Fıstık Ağaçlarının Sayısı Artıyor

Yerli ziraat mühendislerinden birinin menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması ile başlayan bu süreç, köy halkı tarafından geleneksel yöntemlerin geliştirilmesiyle devam ediyor. Günümüzde fıstık ağaçlarının sayısı yaklaşık 20 bine ulaştı ve bu, köylülerin geçim kaynağı olma yolunda büyük bir adım oldu.

Çukur Köyü Muhtarı'nın Açıklamaları

Çukur Köyü Muhtarı Yusuf Şimşek, bölgedeki iklim farklılıkları sayesinde fıstığın yanı sıra zeytin, nar ve incir gibi ürünlerin de yetiştirildiğini ifade etti. Şimşek, fıstığın, köylülerin gelirinin %40'ını karşıladığını belirtti.

Tüccarlarla İlişkiler Güçleniyor

Şimşek, "Fıstıkları daha çok Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen tüccarlara satıyoruz. Geçen yıl kilosunu 270 liradan sattık" dedi. Bu durum, köy halkının fıstık üretimine olan bağlılıklarını artırıyor.

Kuraklık Verimi Etkiliyor

Fıstık yetiştiriciliği yapan Şevket Ağır, babasından kalan 200 ağaçla üretim yapmaktadır. Ağır, "Verim iyi olduğunda 200 ağaçtan 1,5 ton verim alınabiliyor. Ancak son üç yıldaki kuraklık nedeniyle bu verim 200 kiloya kadar düştü" ifadelerini kullandı.

Çukur köyü Antep fıstığı, sadece bölgesel pazarlar için değil, aynı zamanda üreticilerin ekonomisi için de kritik bir yağ kaynağı olmaya devam ediyor.

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