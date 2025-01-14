Karaman Valisi Çiçekli, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Karaman Valisi Çiçekli, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu özel etkinlik, Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çekilmiş birbirinden etkileyici fotoğraflarıyla gerçekleştirilen bir yarışma olarak dikkat çekiyor.

Vali Çiçekli, oylama süreciyle ilgili olarak, Anadolu Ajansı'nın bu yıl da kaliteli ve anlamlı fotoğraflar sunarak, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme görevini başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca, oylama sonuçlarının heyecanla beklendiğini ifade etti.

Oylamada vatandaşlar, Anadolu Ajansı'nın sunmuş olduğu fotoğraflar arasından beğendiklerini seçme şansı buluyor. Vali Çiçekli'nin bu katılımı, yerel yönetimlerin kültürel ve sanatsal etkinliklere verdikleri destek açısından da önemli bir örnek teşkil ediyor.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.