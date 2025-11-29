Karayazı'da Hava Yastıkları Açılmadı: Tecrübeli Şoför Facianın Önüne Geçti

Karayazı'da kaygan yolda şarampole düşen araçta hava yastıkları açılmadı; sürücü Sedat Tutkun'un tecrübeli müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 15:19
Kontrolden çıkan araçta hava yastıkları devreye girmedi, şoförün soğukkanlılığı kurtardı

Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole düşen araçta hava yastıkları açılmadı. Olayda, sürücünün soğukkanlı ve tecrübeli davranışı sayesinde ölüm veya yaralanma olmadı.

Sürücü Sedat Tutkun, yanında yolcu olarak bulunan yeğeni Berat Tutkun ile seyir halindeyken, kaygan ve bozuk satıhlı yolda aracın kontrolünü kaybetti. Şarampole düşen araçta maddi hasar oluştu, ancak yolcuların sağlık durumları kötüleşmedi.

Kazada hava yastıklarının devreye girmemesi dikkat çekti. Her iki yaralı da tedbir amaçlı olarak Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan sağlık kontrollerinde durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri inceleme yaparak kaza ile ilgili rapor tuttu. Uzmanlar, hava yastığının açılmamasına rağmen can kaybı yaşanmamasını "büyük bir şans" olarak değerlendirdi.

ERZURUM'UN KARAYAZI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DÜŞEN...

