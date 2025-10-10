KarguFPV, Zırh Delici Harp Başlığıyla İlk İsabetli Vuruşu Gerçekleştirdi

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen milli kamikaze dron KarguFPV, zırh delici harp başlığıyla gerçekleştirilen ilk mühimmatlı patlatma testinde zırhlı aracı tam isabetle vurdu.

Test ve kapasite

Daha önce anti-personel harp başlığı ile sahaya çıkan ve yüksek otonomi desteğiyle hassas vuruş kabiliyetine sahip olan KarguFPV, zırh delici harp başlığı sayesinde zırhlı araçlar ve korunaklı hedefler üzerinde yüksek etki oluşturuyor. Zırh delici harp başlığı ile yapılan ilk mühimmatlı patlatma testinde KarguFPV, belirlenen zırhlı araç hedefini ilk test atışında noktasal hassasiyetle ve başarıyla deldi.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, kurumun "güvenilir, çevik ve yüksek etkili çözümleri en kısa sürede sahaya sunduklarını" belirterek, "oto nomi, görüntü işleme ve yapay zeka kabiliyetlerini FPV sistemleriyle birleştirerek geleceğin muharebe ortamına yön verecek teknolojiler geliştirdiklerini" ifade etti. Güleryüz ayrıca, "Böylece Türkiye'de ilk kez yerli zırh delici mühimmat başlıklı FPV'yi başarıyla test etmiş olduk. STM olarak değişen harp ortamına doğasına uygun, uyarlanabilir ve milli çözümler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Operasyonel özellikler

KarguFPV, asimetrik harp ortamlarındaki dinamik tehditlere karşı caydırıcı bir güç sağlıyor. Operatör kontrollü gerçek zamanlı görüş sistemi ile hedefe yönelen platform, üzerinde taşıdığı anti-personel veya zırh delici mühimmat ile hedefi etkisiz hale getiriyor.

Sistem; yüksek manevra kabiliyeti, gece-gündüz etkin operasyon yetkinliği ve düşük radar kesit alanı ile sabit veya hareketli hedeflere karşı hassas vuruş imkanı sunuyor. Entegre edilen fiber-optik kablo sayesinde elektromanyetik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabiliyor; böylece GPS veya RF sinyallerine bağımlı olmadan güvenli uçuş ve hedefleme gerçekleştiriyor.

KarguFPV, MIL-STD-331 standartlarına göre ileri seviye askeri güvenlikli tapa sahip Türkiye'de tek FPV dron çözümü olarak öne çıkıyor. Bu yapı, görev sırasında ve taşınma esnasında tam güvenlik sağlarken, bütünleşik gece-gündüz kamera ile karıştırma veya köreltme gibi elektronik harp sistemlerinden etkilenmeden operasyon yürütmesine olanak tanıyor.

Patlama ve entegrasyon yetenekleri

Platform, yaklaşma tapa algılayıcısı ile ayarlanabilir mesafede otomatik patlama imkânı sunarken, görüntü işleme destekli otonom terminal dalış kabiliyeti ile hedefi işaretleyerek tam isabet sağlıyor. FPV kullanım konseptindeki KarguFPV, taktik İHA ailesinden KARGU ile aynı mühimmat ve tapa sistemine sahip olması nedeniyle envanterdeki KARGU mühimmatlarının FPV konseptinde de kullanılmasına imkan veriyor.

Teknik özellikler

Görev menzili: 10 kilometre. Kamikaze modunda havada kalış süresi: 20 dakikadan fazla. Gözlem modunda (mühimmat ve tapa olmadan): 44 dakika. Görev irtifası: 500 metre; maksimum irtifa: 5.500 metre. Maksimum hız: 160 km/saat. Faydalı yük seçenekleri arasında anti-personel ve zırh delici harp başlıkları ile fiber optik kablo bulunuyor.

