Karlıova'da Kar Yağışı Hayatı Etkiliyor

İğnöl'ün Karlıova ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Bu duruma bağlı olarak, ilçe merkezi beyaza büründü.

Etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde devam etmekte. Karlıova'daki bu kış manzarası, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için görsel bir şölen sunuyor. Ancak, kar yağışı ile birlikte yaşanan olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu.