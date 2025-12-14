DOLAR
Karpuzlu'nun eski belediye başkanı Muharrem Yalçın vefat etti

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinin eski belediye başkanı Muharrem Yalçın, Aydın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sırasında hayatını kaybetti; bugün ikindi namazı sonrası cenaze töreni yapılacak.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 14:41
Karpuzlu'nun eski belediye başkanı Muharrem Yalçın vefat etti

Karpuzlu'nun eski belediye başkanı Muharrem Yalçın vefat etti

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Muharrem Yalçın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sağlık sorunları nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altında bulunan 75 yaşındaki Muharrem Yalçın’ın durumu ağırlaştı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yalçın hayata gözlerini yumdu.

Anavatan Partisi'nden Karpuzlu Belediye Başkanlığı görevini üstlenen ve iki çocuk babası olan Yalçın’ın vefat haberi, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Cenaze bilgileri

Merhum Muharrem Yalçın için bugün ikindi namazının ardından ilçe merkez camisinde cenaze namazı kılınacağı, ardından dualarla toprağa verileceği öğrenildi.

