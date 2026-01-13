Kars Sağlık Müdürü Uzman Dr. Arif Eker'den Karbonmonoksit Uyarısı

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Arif Eker, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Eker, karbonmonoksitin özellikleri, oluşum nedenleri ve alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi verdi.

Uyarının Detayları

Eker, karbonmonoksitin renksiz, kokusuz, tatsız ve son derece zehirli bir gaz olduğunu, oksijenin yetersiz olduğu ortamlarda gerçekleşen yanma sonucu ortaya çıktığını belirtti. Ortama yayılan gazın fark edilmeden solunarak kısa sürede ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini vurguladı.

Kars İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Arif Eker, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Karbonmonoksit, solunum yoluyla akciğerlerden kana geçerek oksijen taşınmasını engeller ve vücudu hızla oksijensiz bırakır. Bu nedenle 'görünmez katil' olarak adlandırılmaktadır. Zehirlenme; baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik gibi belirtilerle başlar; maruziyetin devam etmesi halinde bilinç kaybı, koma ve ölümle sonuçlanabilir."

Eker, karbonmonoksit oluşum riskini artıran etkenleri sıraladı: kombi, soba ve şofben gibi yakıtlı cihazların yanlış kurulumu ve düzensiz bakımı; kapalı alanlarda çalışan motorlu araçlar ve jeneratörler; tıkanmış ya da hatalı tasarlanmış bacalar. Ayrıca kapalı alanlarda kömür veya odun yakılması, mangal yapılması, kamp ocağı ya da gaz lambası kullanılması ile yangın ve patlamaların ortaya çıkardığı dumanın da yüksek oranda karbonmonoksit içerdiğini kaydetti.

Eker, özellikle soba dumanına bağlı karbonmonoksit zehirlenmelerinin toplu ölümlerle sonuçlanabildiğine dikkat çekerek, kolay ve etkili önlemlerle bu ölümlerin önlenebileceğini belirtti. Vatandaşlara cihazların düzenli bakımını yaptırma, çalışma alanlarını doğru havalandırma ve güvenlik önlemlerini alma çağrısında bulundu.

Hayati önlem: Cihaz bakımlarını aksatmamak, kapalı alanlarda yeterli havalandırma sağlamak ve şüphe durumunda hemen yetkililere başvurmak hayati önem taşıyor.

