Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı

Kağızman'da düzenlenen operasyonla 3 organizatör tutuklandı

Kars'ta araçların bagajına balık gibi istiflenerek Türkiye'ye sokulmak istenen 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından, düzensiz göçmenleri para karşılığında yasa dışı yollarla ülkeye sokan organizatörlerin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla sürdürülen operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, düzensiz göçmenleri sevk etmek amacıyla organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli ile bagajlarda üst üste saklanan 28 düzensiz göçmen Kağızman'da yakalandı.

Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen 3 organizatör ve 28 düzensiz göçmen hakkında işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan organizatörler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ayrıca 6458 sayılı kanun kapsamında 3 organizatöre 26 bin 180 TL ve 28 düzensiz göçmene 657 bin 280 TL idari para cezası uygulandı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Komutanlığımız halkımızın huzur ve güvenliği ile emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi.

