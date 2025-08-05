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Kars'ta FETÖ Hükümlüsü Tankla Çıktığı Gece Yakalandı

Kars'ta 15 Temmuz gecesi tankla dışarı çıkan FETÖ hükümlüsü U.G. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 20:35
Kars'ta FETÖ Hükümlüsü Tankla Çıktığı Gece Yakalandı

Kars'ta, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü U.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerini deşifre etmek ve aranan kişileri yakalamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda, polis ekipleri; 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde görevli olduğu Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığına ait tank ile dışarı çıkan U.G.'yi sabah saatlerinde tekrar görevli olduğu birime döndüğü sırada yakalamayı başardı.

U.G., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan mahkeme tarafından verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmıştı. Gözaltına alınan U.G., gerekli işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kars'ta, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı....

Kars'ta, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.G. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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