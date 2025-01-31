Kars'ta İran Uyruklu İki Zanlı İç Organlarında Uyuşturucu ile Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Taşıyan Zanlılar Yakalandı

Kars'ta, mide ve bağırsaklarında sentetik uyuşturucu taşıyan iki İran uyruklu zanlı, jandarma tarafından yapılan operasyonla tutuklandı.

Yolcu Otobüsünde Yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı ile Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine Kars-Digor kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, zanlıların çantalarında bulunan uyuşturucu madde arama köpeği "Tabla" ile yapılan aramada toplamda 297 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Cerrahi Müdahale Sonrası Tutuklandılar

Jandarma ekipleri, şüphelileri Harakani Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan kontrollerde, zanlıların mide ve bağırsaklarında 4 parça rulo halinde 210 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucular, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.