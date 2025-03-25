Kars'ta Kızıl Tilki ve Yaban Kuşları Yaşam Alanlarında Görüntülendi

Kars'ta Doğa Canlanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış mevsiminin ardından doğa yeniden canlanmaya başladı. Bu bölgede, kızıl tilkiler, angıtlar ve yeşilbaşlar yaşam alanlarında görüntülendi.

Yaban Hayatı Görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olan Sarıkamış, Sarıçam ormanları ile birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunmaktadır. Kar yağışının ardından açan güneş, doğayı yeniden canlandırdı.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu bölgesindeki karlı arazide, gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler dikkat çekti. Ayrıca Keklik Vadisi'ndeki gölet alanlarında ise angıt ve yeşilbaşlar, buzların çözüldüğü yerlerde yüzerken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıkta Soğuksu bölgesindeki karlı arazide gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıkta Soğuksu bölgesindeki karlı arazide gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.