Kars'ta Kızıl Tilki ve Yaban Kuşları Yaşam Alanlarında Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa canlandı. Kızıl tilkiler ve yaban kuşları yaşam alanlarında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:01
Kars'ta Kızıl Tilki ve Yaban Kuşları Yaşam Alanlarında Görüntülendi

Kars'ta Doğa Canlanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış mevsiminin ardından doğa yeniden canlanmaya başladı. Bu bölgede, kızıl tilkiler, angıtlar ve yeşilbaşlar yaşam alanlarında görüntülendi.

Yaban Hayatı Görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden biri olan Sarıkamış, Sarıçam ormanları ile birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunmaktadır. Kar yağışının ardından açan güneş, doğayı yeniden canlandırdı.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuksu bölgesindeki karlı arazide, gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler dikkat çekti. Ayrıca Keklik Vadisi'ndeki gölet alanlarında ise angıt ve yeşilbaşlar, buzların çözüldüğü yerlerde yüzerken görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıkta Soğuksu bölgesindeki karlı arazide gezinen ve...

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıkta Soğuksu bölgesindeki karlı arazide gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıkta Soğuksu bölgesindeki karlı arazide gezinen ve...

Kars'ın Sarıkamış ilçesine 3 kilometre uzaklıkta Soğuksu bölgesindeki karlı arazide gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmen açıkladı! İşte Ekrem İmamoğlu'nun mal varlığı!
2
Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı
3
Kara Yolları Bayram Tatiline Hazır: Yoğunluğa Karşı Tüm Tedbirler Alındı
4
Yozgat'ta Hastalanan Buzağı, Otomobille Veterinere Taşındı
5
Hac Vizesi Olmadan Yola Çıkmayın: Bakanlık Uyarısı!
6
Muş'ta Türk Kızılay Aşevi'nde İhtiyaç Sahiplerine İftariyelik Hazırlanıyor
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Erdoğan’a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği