Kars'ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü

Kars'ta mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü

Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ın şehir merkezini kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Kentin görünümü

Kars kalesi başta olmak üzere kentteki cadde ve sokaklar karla kaplanırken, yağışın yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Hava durumu ve sıcaklıklar

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, gündüz saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

