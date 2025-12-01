Kars'ta Mevsimin İlk Karı: Kent Beyaza Büründü

Dün gece başlayan kar yağışı Kars merkezini beyaza bürüdü; gece sıcaklığı -10°C, gündüz -5°C olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 07:47
Kars'ta mevsimin ilk karı kent merkezini beyaza bürüdü

Dün gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, Türkiye'nin en soğuk illerinden Kars'ın şehir merkezini kısa sürede beyaz bir örtüyle kapladı.

Kentin görünümü

Kars kalesi başta olmak üzere kentteki cadde ve sokaklar karla kaplanırken, yağışın yüksek kesimlerde etkisini sürdürdüğü öğrenildi.

Hava durumu ve sıcaklıklar

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, gündüz saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

