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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 15:35
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kars'ın Kağızman ilçesinde, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyon, iki zanlının tutuklanmasıyla sonuçlandı.

Narkotik Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı etkili bir çalışma başlattı. Operasyon çerçevesinde, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Bu operasyonda O.Ö. (26) ve M.K. (19) adlı iki zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlar sonucunda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltında tutulan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan iki zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2...

Kars'ın Kağızman ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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