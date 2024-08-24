Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 1 Tutuklama

Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu
Kars'ta, yasa dışı silah ticaretiyle mücadele amacıyla düzenlenen özel bir operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon Detayları
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kağızman ilçesinde bulunan Evyapan köyünde çeşitli adreslere yönelik bir baskın gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele Geçirilen Malzemeler:
- 1 adet kalaşnikof tüfek ve ona ait 1 şarjör
- 36 adet mühimmat
- 2 adet av tüfeği
- 68 adet av tüfeği mühimmatı
- 3 adet el dürbünü
- 1 adet av bıçağı
Gözaltına Alınan Şüpheliler
Olayla ilişkilendirilen K.K. (22), K.A. (45) ve Z.K. (31) isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yapılan yargılama sonucunda K.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.
Bu operasyon, Kars'ta yasa dışı silah ticaretine karşı yürütülen sıkı denetimlerin bir parçası olarak kaydedildi.