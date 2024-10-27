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Kars Valisi Ziya Polat'tan Şehittepe Üs Bölgesi'ne Ziyaret

Kars Valisi Ziya Polat, Şehittepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu ve yerli silahlar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 19:08
Kars Valisi Ziya Polat'tan Şehittepe Üs Bölgesi'ne Ziyaret

Kars Valisi Ziya Polat Şehittepe Üs Bölgesi'ni Ziyaret Etti

Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Şehittepe Üs Bölgesi, terörle mücadelede stratejik bir öneme sahip. Vali Ziya Polat, bu bölgedeki incelemeleri sırasında yerli ve milli imkanlarla üretilen silah sistemlerine odaklandı.

Yerli ve Milli Silahların İncelenmesi

Vali Polat, güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan yerli üretim silahları gözlemleyerek, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bu ziyaretin, güvenlik önlemlerinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Jandarma Personeli ile Bir Araya Gelindi

Halkın huzur ve güvenliği için özverili bir şekilde görev yapan jandarma personeli ile bir araya gelen Polat, onların fedakarca çalışmalarını takdir etti. Vali Polat’a, Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç de eşlik etti.

Kars Valisi Ziya Polat (ortada) Kars'ın Kağızman ilçesindeki üs bölgesinde incelemelerde bulundu....

Kars Valisi Ziya Polat (ortada) Kars'ın Kağızman ilçesindeki üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilen silahları inceleyen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

Kars Valisi Ziya Polat (ortada) Kars'ın Kağızman ilçesindeki üs bölgesinde incelemelerde bulundu....

Kars Valisi Ziya Polat (ortada) Kars'ın Kağızman ilçesindeki üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilen silahları inceleyen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

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