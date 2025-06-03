DOLAR
39,16 0,15%
EURO
44,71 0,5%
ALTIN
4.227,45 0,79%
BITCOIN
4.119.755,92 -0,42%

Karslı Çocuklara Resimlerle Umut Veren Proje

Kars'taki ilkokul öğrencileri, 15 ressamın hazırladığı portrelerle mutluluğu yaşadı. Proje, çocuklara unutulmaz anlar sundu.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:10
Karslı Çocuklara Resimlerle Umut Veren Proje

Kars'ta Çocuklara Umut Veren Ressamlar

Kars'ın kırsalında eğitim gören ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 15 ressamın ürettiği kara kalem portrelerle büyük bir mutluluk yaşadı. Öğrencilerin, kendi yüzlerini gördüklerinde yüzlerindeki şaşkınlık ve mutluluk, herkesi sevince boğdu.

“Resimlerle Çocuklara Umut Ol” Projesi

“Resimlerle Çocuklara Umut Ol” projesi kapsamında, bir grup ressam, köy okullarında eğitim gören çocukların portrelerini çizerek onların hayatlarına renk katıyor. Proje, Antalya'da resim öğretmeni ve proje lideri Tülin Dumlu Kaygusuz tarafından koordine ediliyor. İlk olarak deprem bölgesindeki çocukların karakalem resimlerinin çizilmesiyle başlayan bu güzel girişim, daha sonra farklı bölgelerde de hayata geçirildi.

Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan Köyü İlkokulu'ndan sınıf öğretmeni Çiğdem Solmaz Çelik, projeye başvurarak okulda eğitim gören birleşik 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını ressamlara gönderdi. Ressamlar tarafından çizilen portreler, okul müdürü Meryem Bulut'un da katıldığı bir etkinlikte öğrencilere sürpriz yapılarak teslim edildi.

Öğrenciler İçin Unutulmaz Anlar

Sınıf öğretmeni Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle öğrencilerin mutlu olduğunu ifade etti. Çelik, "Öğrencilerin resimlerini hiç tanımadıkları farklı çizerler tarafından yapılmış olduğu kendileri için ayrı bir heyecan kaynağı oldu. Tülin hocamızla yapmış olduğumuz görüşmelerin arkasında özenle çalışan birçok çizer var; onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Her bir kargo, güzel notlarla geldi. Çizerlerin bu ince düşünceleri için minnettarız," dedi.

4. sınıf öğrencisi Hilmi Önder Karabulut, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, ben ve arkadaşlarımızı çizen kişilere çok teşekkür ediyorum. Çok şaşkınız ve heyecanlıyız." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Öztürk ise, "Öğretmenimiz neden bizlerin fotoğrafını çektiğini herkes merak ediyordu. Bu resimleri gördük, o kadar güzel olmuş ki şaşırdık," ifadelerini kullandı.

Kars'ta ilkokul öğrencilerinin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15 ressamın hazırladığı kara...

Kars'ta ilkokul öğrencilerinin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15 ressamın hazırladığı kara kalem portre çalışmalarında yüzlerini görünce yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluk herkesi sevindirdi.

Kars'ta ilkokul öğrencilerinin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15 ressamın hazırladığı kara...

Kars'ta ilkokul öğrencilerinin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15 ressamın hazırladığı kara kalem portre çalışmalarında yüzlerini görünce yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluk herkesi sevindirdi.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Eğitim Uçağı Ters Döndü: Pilot Yaralandı
2
Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı
3
İstanbul'un Aydınlık 100'ü Sergisi Enerji Müzesi'nde Ziyarete Açıldı
4
Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!
5
Yozgat'ta Yaralı Kınalı Keklik Tedavi Altına Alındı
6
Dolmabahçe'de Mehteran Gösterileri Başladı
7
Bursa'da Kargaların Kahramanlığı: Yaralı Arkadaşlarına Yardım Eli

Kurban Bayramı'nda Mesai Ücretleri Uçuşa Geçiyor!

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Bursa'dan Çiftçilere Yüzde 100 Hibe Mazot Desteği Başladı

Akaryakıt Alacaklara Bayram Müjdesi: İndirimler Yolda!

Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!

Adana’da Kebabın Kalbinde Şok Skandal: At ve Eşek Eti Hakkında Endişeler Artıyor

Kepez'de Halk Market Projesi: Emeklilere ve Dar Gelirlilere Bayram Müjdesi

Halkbank'tan 85.000 TL Promosyon: Fatsa'daki Öğretmenleri Sevindirdi

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL'yi Unutursanız 7.438 TL Ceza!

Kurban Bayramı'nda Toplu Ulaşım Ücretsiz! Ulaştırma Bakanlığı'ndan Müjdeli Haber

Kırıkkale'de Orman Yangınlarına Karşı 5 Aylık Yasak İlan Edildi

Kayserililere 2 Haziran'da Yeni Toplu Taşıma Uygulaması: Gittiğin Kadar Öde