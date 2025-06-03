Karslı Çocuklara Resimlerle Umut Veren Proje

Kars'ta Çocuklara Umut Veren Ressamlar

Kars'ın kırsalında eğitim gören ilkokul öğrencileri, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 15 ressamın ürettiği kara kalem portrelerle büyük bir mutluluk yaşadı. Öğrencilerin, kendi yüzlerini gördüklerinde yüzlerindeki şaşkınlık ve mutluluk, herkesi sevince boğdu.

“Resimlerle Çocuklara Umut Ol” Projesi

“Resimlerle Çocuklara Umut Ol” projesi kapsamında, bir grup ressam, köy okullarında eğitim gören çocukların portrelerini çizerek onların hayatlarına renk katıyor. Proje, Antalya'da resim öğretmeni ve proje lideri Tülin Dumlu Kaygusuz tarafından koordine ediliyor. İlk olarak deprem bölgesindeki çocukların karakalem resimlerinin çizilmesiyle başlayan bu güzel girişim, daha sonra farklı bölgelerde de hayata geçirildi.

Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan Köyü İlkokulu'ndan sınıf öğretmeni Çiğdem Solmaz Çelik, projeye başvurarak okulda eğitim gören birleşik 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin fotoğraflarını ressamlara gönderdi. Ressamlar tarafından çizilen portreler, okul müdürü Meryem Bulut'un da katıldığı bir etkinlikte öğrencilere sürpriz yapılarak teslim edildi.

Öğrenciler İçin Unutulmaz Anlar

Sınıf öğretmeni Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu projeyle öğrencilerin mutlu olduğunu ifade etti. Çelik, "Öğrencilerin resimlerini hiç tanımadıkları farklı çizerler tarafından yapılmış olduğu kendileri için ayrı bir heyecan kaynağı oldu. Tülin hocamızla yapmış olduğumuz görüşmelerin arkasında özenle çalışan birçok çizer var; onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Her bir kargo, güzel notlarla geldi. Çizerlerin bu ince düşünceleri için minnettarız," dedi.

4. sınıf öğrencisi Hilmi Önder Karabulut, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, ben ve arkadaşlarımızı çizen kişilere çok teşekkür ediyorum. Çok şaşkınız ve heyecanlıyız." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Öztürk ise, "Öğretmenimiz neden bizlerin fotoğrafını çektiğini herkes merak ediyordu. Bu resimleri gördük, o kadar güzel olmuş ki şaşırdık," ifadelerini kullandı.

Kars'ta ilkokul öğrencilerinin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15 ressamın hazırladığı kara kalem portre çalışmalarında yüzlerini görünce yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluk herkesi sevindirdi.

Kars'ta ilkokul öğrencilerinin, Türkiye'nin farklı şehirlerinden 15 ressamın hazırladığı kara kalem portre çalışmalarında yüzlerini görünce yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluk herkesi sevindirdi.