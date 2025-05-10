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Kartal'da Kaldırıma Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti

Kartal'da kaldırıma çarpan otomobildeki B.K. hayatını kaybetti. Olay, Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 07:35
Kartal'da Kaldırıma Çarpan Otomobildeki Kadın Hayatını Kaybetti

Kartal'da Talihsiz Kaza

Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana gelen bir trafik kazasında, 34 UK 6825 plakalı otomobil kaldırıma çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazanın detaylarına göre, sürücünün kimliği henüz tespit edilemezken, yan yatan otomobilde bulunan B.K., araçtan yola savruldu.

Olayın ardından ihbar üzerine hızla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından B.K.'nın cenazesi, otoopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu trajik kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi ve olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Kartal'da kaldırıma çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis...

Kartal'da kaldırıma çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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