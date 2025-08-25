DOLAR
40,97 -0,1%
EURO
47,48 -0,42%
ALTIN
4.434,23 0%
BITCOIN
4.486.739,72 0,15%

Kartal'da temizlik işçileri maaş eksikliği nedeniyle çöpleri toplamadı

Kartal'da temizlik işçileri maaş, ikramiye ve geriye dönük mesai ödemelerinin eksik yatması nedeniyle iş yavaşlatma yapıp bazı bölgelerde çöpleri toplamadı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:13
Kartal'da temizlik işçileri maaş eksikliği nedeniyle çöpleri toplamadı

Kartal'da temizlik işçileri maaş eksikliği gerekçesiyle hizmeti durdurdu

İş yavaşlatma ve belediyenin kısmi ödeme hamlesi

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek ilçedeki çöpleri toplamadı.

İşçiler, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısının yatırılmadığını öne sürerek iş yavaşlatma kararı aldı. Kararın ardından bazı sokak ve caddelerde çöplerin biriktiği ve konteynerlerden taştığı görüldü.

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek amacıyla ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağının öğrenildiği bildirildi.

Olay, bölgedeki temizlik hizmetlerinde aksamalara yol açarken, yetkililerin kalan ödemelerin gerçekleştirilmesiyle hizmetin normale döneceği bildirildi.

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek...

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek ilçedeki çöpleri toplamadı. Belediyede çalışan temizlik işçileri, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısı yatırılmadığı için iş yavaşlatma kararı aldı.

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, "maaşlarının eksik yatırıldığını" ifade ederek...

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Ceyhan'da Park Halindeki Otomobile Saldırı Güvenlik Kamerasında
2
Gündem Özeti — 26 Ağustos 2025: Kurtulmuş Afyonkarahisar'da, Fidan İrlanda'da, Fenerbahçe Lizbon'da
3
Kartal'da Konvoyda Havaya Ateş ve Drift: 4 Kişi Yakalandı
4
Sivas'ta Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Paris'te Gazze'deki Soykırımın Durdurulması İçin Gösteri Düzenlendi
6
Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu