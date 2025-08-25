Kartal'da temizlik işçileri maaş eksikliği nedeniyle çöpleri toplamadı

Kartal'da temizlik işçileri maaş eksikliği gerekçesiyle hizmeti durdurdu

İş yavaşlatma ve belediyenin kısmi ödeme hamlesi

Kartal Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek ilçedeki çöpleri toplamadı.

İşçiler, ikramiye, geriye dönük mesaileri ve maaşlarının yarısının yatırılmadığını öne sürerek iş yavaşlatma kararı aldı. Kararın ardından bazı sokak ve caddelerde çöplerin biriktiği ve konteynerlerden taştığı görüldü.

Kartal Belediyesinin sorunu çözmek amacıyla ikramiye ve maaşların bir kısmını işçilerin hesaplarına yatırdığı, geriye kalan ödemelerin ise perşembe günü yapılacağının öğrenildiği bildirildi.

Olay, bölgedeki temizlik hizmetlerinde aksamalara yol açarken, yetkililerin kalan ödemelerin gerçekleştirilmesiyle hizmetin normale döneceği bildirildi.

