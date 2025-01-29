Kartalkaya'daki Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisine Adli Kontrol

Kartalkaya'daki Otel Yangını Eylül 2023 Gelişmeleri

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan denetim firması yetkilisi Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma Süreci

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili olarak 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası soruşturma başlattı. Gözaltı kararıyla yakalanan FQC Global Danışmanlık AŞ yetkilisi Ali A, ilk olarak jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi ve ardından Bolu Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Ali A, ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Otel Sahibi Halit Ergül’ün İfadeleri

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, FQC Global Danışmanlık AŞ ile her yıl denetim sözleşmesi yaptıklarını ve bu firmanın her iki yılda bir otelin yangın, güvenlik ve hijyen denetimlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Diğer Şüphelilerin Durumu

Soruşturma kapsamında bilgi amaçlı ifadesine başvurulan Gazelle Otel kat görevlisi I.E. de jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel’in genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz gibi 19 şüphelinin bulunduğu soruşturma süreçlerinde 9 kişi, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.