Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Denetim Firması Yetkilisi Gözaltına Alındı

Kartalkaya'da Yangın Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. İstanbul'da gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel'de meydana gelen felaket sonrasında hız kazandı. Gözaltına alınan Ali A., daha sonra Bolu'ya getirildi ve İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Yangın ve Denetim Sözleşmeleri

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, FQC Global Danışmanlık AŞ ile her yıl denetim sözleşmesi yaptıklarını belirtti. Ergül, "Bu şirket, en geç iki yılda bir yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." şeklinde ifade etti.

Soruşturma kapsamındaki diğer gelişmeler ise dikkat çekiyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve otel müdürü Zeki Yılmaz gibi 19 kişi tutuklandı. Bu kişilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si ise tamamen serbest bırakıldı.