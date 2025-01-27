DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Denetim Firması Yetkilisi Gözaltına Alındı

Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası denetim firması yetkilisi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:29
Kartalkaya'daki Otel Yangını Soruşturmasında Denetim Firması Yetkilisi Gözaltına Alındı

Kartalkaya'da Yangın Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. İstanbul'da gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel'de meydana gelen felaket sonrasında hız kazandı. Gözaltına alınan Ali A., daha sonra Bolu'ya getirildi ve İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Yangın ve Denetim Sözleşmeleri

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, FQC Global Danışmanlık AŞ ile her yıl denetim sözleşmesi yaptıklarını belirtti. Ergül, "Bu şirket, en geç iki yılda bir yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar." şeklinde ifade etti.

Soruşturma kapsamındaki diğer gelişmeler ise dikkat çekiyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve otel müdürü Zeki Yılmaz gibi 19 kişi tutuklandı. Bu kişilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si ise tamamen serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır
2
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi
3
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
4
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Senegal'de Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı
6
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek
7
İran'da Kadın Dublörler Cesaretleriyle Dikkat Çekiyor

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi