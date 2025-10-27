Kartalkaya Otel Yangını: Rıfat Doğan Eşi ve Kızının Ölümünde 'Olası Kast' İstiyor

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, sanıkların 'olası kast'tan yargılanacağına inandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 19:42
Kartalkaya Otel Yangını: Rıfat Doğan Eşi ve Kızının Ölümünde 'Olası Kast' İstiyor

Kartalkaya Otel Yangını: Rıfat Doğan Eşi ve Kızının Ölümünde 'Olası Kast' İstiyor

Grand Kartal Otel yangını davasında aile adalete güveniyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 3. duruşmasına verilen arada gazetecilere, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alındığını söyledi.

Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Doğan, "Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." dedi.

"Sanıkların hala aynı aymazlık, aynı vicdansızlık, aynı rahatlıkta" olduğunu savunan Doğan, "İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Mahkemeye ve adalete inanıyoruz." diye konuştu.

Doğan, sanıklara "olası kast" suçundan ceza verileceğine inandıklarını çünkü kamuoyu vicdanının ancak böyle bir sonuçla rahatlayacağını vurguladı.

Ailelerin içinin rahatlaması için sanıklara ağır cezaların verilmesini beklediklerini belirten Doğan, "İlk duruşmaya geldiğimizde delillere ve sanıklara bu kadar hakim değildik ama gördükçe, 'Orada ne işi var?' dediğimiz insanın bile olası kasttan yargılanması gerektiğini anladık. Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 3. duruşmasına verilen arada gazetecilere açıklamada bulundu.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16...

İLGİLİ HABERLER

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Tanker ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
2
Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'nde 'zimmet' iddiası: 5 memur tutuklandı
3
Çanakkale'de Gök Gürültülü Sağanak ve Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
Prof. Dr. Nurhan Atasoy'un Osmanlı Hamam Geleneğine Odaklanan Eseri Yayınlandı
5
Numan Kurtulmuş: Ana Dil Bahane Edilerek Siyasal Ayrışma Kabul Edilemez
6
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 18 tutuklama, 70 milyon lira ele geçirildi
7
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar

28 Ekim 2025: Hastaneler Açık Mı? Poliklinikler Saat Kaça Kadar?

TOKİ İstanbul 100 Bin Sosyal Konut: Başvuru Tarihleri, İlçeler ve Şartlar

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri