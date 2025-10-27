Kartalkaya Otel Yangını: Rıfat Doğan Eşi ve Kızının Ölümünde 'Olası Kast' İstiyor

Grand Kartal Otel yangını davasında aile adalete güveniyor

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangınında eşi ve kızını kaybeden Rıfat Doğan, davaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu'nda görülen davanın 3. duruşmasına verilen arada gazetecilere, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alındığını söyledi.

Yangında eşi Ceren Yaman Doğan ve 16 yaşındaki kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Doğan, "Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." dedi.

"Sanıkların hala aynı aymazlık, aynı vicdansızlık, aynı rahatlıkta" olduğunu savunan Doğan, "İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklarına inanıyoruz. Mahkemeye ve adalete inanıyoruz." diye konuştu.

Doğan, sanıklara "olası kast" suçundan ceza verileceğine inandıklarını çünkü kamuoyu vicdanının ancak böyle bir sonuçla rahatlayacağını vurguladı.

Ailelerin içinin rahatlaması için sanıklara ağır cezaların verilmesini beklediklerini belirten Doğan, "İlk duruşmaya geldiğimizde delillere ve sanıklara bu kadar hakim değildik ama gördükçe, 'Orada ne işi var?' dediğimiz insanın bile olası kasttan yargılanması gerektiğini anladık. Devlet kimseyi boşa sanık yapmamış. Bunu gördük. Hepsinin olası kasttan yargılanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

